Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü M.Ç., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan araçta 90 ruhsatsız tabanca ve parçaları ele geçirildi, sürücü M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel