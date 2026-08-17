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Hatay’da seyir halindeyken alev alan TIR yandı

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HATAY'da seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HATAY'da seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belen ilçesi Hatay-Antakya kara yolu Kıcı mevkisinde dün gece ilerleyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracı güvenlik şeridinde park ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken TIR'da hasar oluştu. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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