Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aktepe Mahallesi Deliçay mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.