Hatay'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 31 ZE 559 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı kenara çekerek durumu acil servise bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
