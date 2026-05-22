Hatay'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Hatay'da iki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle çöken yolda otomobilinin dere yatağına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Nedim Harbalioğlu'nun cenazesi, Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Vali, AFAD Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca selde kaybolan iki genç için arama çalışmaları sürüyor.

Harbalioğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazın ardından Harbalioğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze törenine, Harbalioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve vatandaşlar katıldı.

Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanakta Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana gelmiş ve seyir halindeki Nedim Harbalioğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düşmüştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta, Samandağ ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen ve sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
