Hatay'da Selde Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi, yoğun yağışlar sonucu suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçmeye çalışan bir kadın, boğazına kadar gelen suyun içinde mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine hızla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kadının hayatını kurtararak güvenli bir şekilde çıkmasını sağladı.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi sel nedeniyle suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçen bir kadın, boğazına kadar gelen suda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kadını kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
