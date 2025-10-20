Hatay'da Selde Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi, yoğun yağışlar sonucu suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçmeye çalışan bir kadın, boğazına kadar gelen suyun içinde mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine hızla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kadının hayatını kurtararak güvenli bir şekilde çıkmasını sağladı.
MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel