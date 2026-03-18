Motosikleti sürükleyerek çaldılar, o anlar kamerada

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 kişi, park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bir süre dolaşan 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalıştıramayınca sürükleyerek götürdü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibinin şikayeti sonrası olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı