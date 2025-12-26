Haberler

Hatay'da otomobilin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve iki çocuğu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

A.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Pirinçlik Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.H. (29) ile çocukları G.K. (7) ve E.M.K'ye (6) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 yaya, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
