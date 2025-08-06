Hatay'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi, olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 LV 737 plakalı otomobil, Hatay-Adana Otoyolunun İskenderun gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel