Hatay'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi, olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 LV 737 plakalı otomobil, Hatay-Adana Otoyolunun İskenderun gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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