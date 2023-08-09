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Hatay'da Orman Yangınına Karadan Müdahale İçin Yol Açılıyor

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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale edebilmek için iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

EKİPLER İÇİN YOL AÇILIYOR

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını sarp arazide meydana geldiğinden itfaiye ekipleri, karadan alevlere müdahale gerçekleştiremedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Havadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesine ekiplerin ulaşması amacıyla iş makineleriyle yol açılması çalışmaları sürdürülüyor. Arazözlerin açılan bu yollar vasıtasıyla yangın bölgesine yaklaştırılması ve ekiplerin karadan müdahaleye katılabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel

İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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