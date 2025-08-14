Hatay'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara 5 helikopter ve 2 uçakla destek verildi.

Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı.

İki mahallede 1115 kişi tahliye edildi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Yukarıbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın ihbarının dün saat 19.05'te geldiği hatırlatıldı.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların yangını kontrol altına almak için müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Saat 06.30'da, 5 helikopter ve saat 08.00'de 2 uçak müdahale çalışmalarına başlamışlardır. Yangına ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir."

Açıklamada, herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.