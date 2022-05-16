Nehre düşen pikap sürücüsü yaralandı - Haberler

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Nehre düşen pikap sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen pikap sürücüsü yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen pikap sürücüsü yaralandı.

31 E 3263 plakalı pikap, Güzelburç Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Güzelburç, Asi Nehri, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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