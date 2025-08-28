Hatay'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Abdullah Ç'nin kullandığı 33 AOH 613 plakalı motosiklet, Yuvalı Mahallesi'nde devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve arkasındaki Ökkeş Toprak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Toprak'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel