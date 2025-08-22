Hatay'da Konteyner Depoda Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşalanı Mahallesi'nde Alihan Özebek'e ait depo olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.???????