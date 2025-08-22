Hatay'da Konteyner Depoda Yangın Çıktı

Hatay'da Konteyner Depoda Yangın Çıktı
Samandağ ilçesinde, Alihan Özebek'e ait bir konteyner depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşalanı Mahallesi'nde Alihan Özebek'e ait depo olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
