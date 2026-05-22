3 gündür kayıptı, sahilde ölü bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde 3 gündür kayıp olan Özkan Altunel, Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde cansız bedeniyle bulundu. Vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Altunel'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Defne ilçesi Samankaya Mahallesi'nde yaşayan Özkan Altunel 19 Mayıs'ta kayboldu. Arama çalışması başlatılan Altunel'in bugün saat 19.30 sıralarında Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Altunel'in vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Özkan Altunel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.