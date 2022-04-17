Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı - Haberler

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Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla Katolik ve Ermeni kiliselerinde ayin düzenlendi.

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla Katolik ve Ermeni kiliselerinde ayin düzenlendi.

İskenderun Katolik Kilisesi'ndeki ayin, Hatay ve farklı illerden gelen Katolik vatandaşların katılımıyla başladı.

Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti, ayinde yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde ilahiler söylendi, dualar edildi.

İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ndeki ayini de Kilise Papazı Avedis Tabaşyan yönetti.

Kiliseye gelen vatandaşlar mum yakarak dua etti.

Her iki kilisede de bayrama özgü olarak yumurta tokuşturuldu.

Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

Hatay'da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı

AA / Burak Milli - Güncel

Paskalya, Katolik, Ermeni, Hatay, Güncel, Haberler

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