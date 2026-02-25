Kamyonetin kasasının açılan kapağı, yayaya çarptı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir kamyonetin kasasının kapağının açılması sonucu, yoldan geçen bir kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasının kapağı aniden açılıp, yanından geçtiği kadın yayanın başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anıi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı