Hatay'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 9 şarjör, 4 namlu, silah gövdesi, 142 fişek ile silah yapımında kullanılan 31 malzeme ele geçirilen adresteki A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel