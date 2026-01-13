Haberler

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 9 şarjör, 4 namlu, silah gövdesi, 142 fişek ile silah yapımında kullanılan 31 malzeme ele geçirilen adresteki A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi