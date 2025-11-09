Hatay'da İtfaiye Ekibi Kuyuya Düşen İneği Kurtardı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekibi, ineği halat yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekibince kurtarıldı.
Sofular Mahallesi'nde büyükbaş hayvanını düştüğü kuyudan çıkaramayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, ineği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı görülen inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel