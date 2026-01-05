Hatay'da iki katlı evin terasında yangın

HATAY'ın Payas ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde iki katlı bir evin terası bölümünde çıktı. Çeşitli eşyaların bulunduğu evin teras bölümünde yaşanan küçük çaplı bir patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede terasın tamamını sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri binanın içerisine sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evin terasındaki eşyalarda hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.