Hatay'da Hint keneviri yetiştiricisine gözaltı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G'nin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanında uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, arazide ekili 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G'nin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanında uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, arazide ekili 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.