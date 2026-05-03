Hatay'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Aldı: Kullanılamaz Hale Geldi

HATAY'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İskenderun-Arsuz kara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı