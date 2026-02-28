Haberler

Füzeler Hatay semalarında görüntülendi! Böyle etkisiz hale getirildiler

Füzeler Hatay semalarında görüntülendi! Böyle etkisiz hale getirildiler
Güncelleme:
ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda fırlatılan füzeler, Hatay semalarında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Füzelerin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar da kaydedildi.

  • ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda fırlatılan füzeler Hatay semalarında görüldü.
  • Füzeler Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle izlendi.
  • Savunma sistemi tarafından füzenin etkisiz hale getirildiği görüntülendi.

Hatay'da, ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda fırlatılan füzeler gökyüzünde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılarda fırlatılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye'nin en güneyindeki Hatay semalarında görüldü.

FÜZELER HATAY SEMALARINDAN GÖRÜLDÜ

Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle izlenirken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

SAVUNMA SİSTEMİNİN FÜZEYİ ETKİSİN HALE GETİRDİĞİ GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, füzenin ilerlediği sırada savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
