Hatay'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan B.T. ve S.K. polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan firari B.T. ve S.K., polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.T. ile yine aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan S.K., yakalandı. FETÖ/PDY hükümlüsü iki firari, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
