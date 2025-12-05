Haberler

Hatay'da kayıp olarak aranan kadının cesedi evin banyosunda gömülü bulundu
Güncelleme:
Erzin ilçesinde, eşi Meliha S'yi baltayla öldürdüğü ve banyoya gömdüğü iddia edilen 77 yaşındaki Bekir S, jandarma tarafından gözaltına alındı. Meliha S'nin kaybolduğunun bildirilmesi üzerine yapılan arama çalışmaları, kan izleri ve kazılmış bir banyonun bulunmasıyla cinayeti ortaya çıkardı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, karısını baltayla öldürdüğü ve evin banyosuna gömdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı.

Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
