Haberler

Hatay'da eşi tarafından öldürülen Emine Çil'in cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da eşi tarafından öldürülen Emine Çil'in cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil'in cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.

Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil'in cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.

Payas ilçesinde dün öldürülen Çil'in naaşı, Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Çil'in cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Burdur'da diyalizde 4 hasta ölmüştü! Sanıklar ilk duruşmada suçsuz olduklarını savundu

Diyalizde 4 hasta ölmüştü! Mahkemede hiçbiri suçu üstlenmedi
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

Son isteği ortaya çıktı! Avukatı vasiyet tartışmalarına noktayı koydu
86 yaşında günde 6 ton biber üretiyor! Ahmet Can'ı her sabah camına vuran kuş kaldırıyor

86 yaşında günde 6 ton biber! Onu her sabah bir kuş uyandırıyor
Türk savunma sanayisinin 'Drone Kalkanı' ilk kez sergileniyor! Dronları 150 metrede metal bulutuyla imha ediyor

Gökyüzünü kendi tarıyor! Dronu metal bulutla havada imha ediyor