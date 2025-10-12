Haberler

Hatay'da Ekmek Fırınında Patlama: 9 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada, fırının önünde oturan 9 kişi yaralandı. Olayın ardından yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki ekmek fırınında meydana geldi. Üzerinde ev bulunan fırında kimsenin çalışmadığı bir sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinin camları kırılırken, ardından yangın çıktı. Bu sırada fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B. S.B., E.S. ile B.B. yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
