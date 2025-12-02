Haberler

Hatay'da down sendromlu Ezgi'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Hatay'da down sendromlu Ezgi'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Ezgi Halman için düğün töreni düzenlendi.

Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Ezgi Halman için düğün töreni düzenlendi.

Kırıkhan ilçesinde ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Halman'ın gelinlik giyme ve düğün hayali, Kırıkhan Belediyesince gerçekleştirildi.

Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğünde Halman, beyaz gelinliğiyle pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Anne Selvinaz Halman, kızının en büyük hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının gittikleri düğünlerde kendisine gelin olmak istediğini söylediğini belirten anne Halman, "Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, kızımızın mutluluğuna şahit olduk, Allah herkesi mutlu etsin." diye konuştu.

Ezgi'nin bağlı olduğu rehabilitasyon merkezi müdürü Ersen Gök ise ailenin talebi üzerine belediye ile birlikte düğün organizasyonunu düzenlediklerini söyledi.

Takı töreni de gerçekleştirilen düğünde genç kız, gelin çiçeğini davetlilere atmayı ihmal etmedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektrikli skuterlerle ilgili önemli değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.