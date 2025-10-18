Haberler

Hatay'da Depremzik Kütüphane Açılışı Gerçekleşti

Antakya'da Ali Demir Yengil'in adını taşıyan kütüphane, hayırseverlerin desteğiyle açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tüysüz, Hatay'daki okullara yapılan destek çalışmalarını vurguladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden Ali Demir Yengil'in adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği ile sinema sanatçısı hayırsever Uğur Aslan'ın işbirliğinde, Maraşboğazı İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, törende, kentteki çok sayıda okulun depremlerde hasar aldığını hatırlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle okulların yeniden yapıldığını belirten Tüysüz, "Hemen hemen yapmadığımız okul kalmadı. 200'e yakın okul bitirdik. Bunların yüzde 40'ını hayırseverlerimiz yaptı. Bunun dışında konferans salonları ve kütüphaneler gibi birçok alanda da okulların ihtiyaçları karşılandı. Bu manada Hatay çok şanslı bir şehir." diye konuştu.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de depremlerin ardından Hatay başta olmak üzere diğer illerde destek çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Sanatçı Uğur Aslan'ın yönlendirmesiyle, okulda kütüphanenin yanı sıra, ana sınıfı ve konferans salonunu da yenilediklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Depo olarak kullanılan alana çocuklarımızın yararlanabilmesi için kütüphane inşa ettik. Kütüphanemize de okulumuzda öğretmenlik yapan Emine Işıl Yengil'in depremde hayatını kaybeden çocuğunun adının verilmesi ve onun adının yaşatılması çok anlamlı oldu."

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua okumasının ardından katılımcılar kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
