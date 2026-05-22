Hatay'da, Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgede ceset bulundu

DENİZDE CESET BULUNDU

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede erkek cesedi bulundu. Sel sırasında kaybolan Musa Paşa veya Deniz Hoşgel'e ait olabileceği değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı