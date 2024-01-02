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HATAY'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, Diğerlerine Ev Hapsi

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HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Belen Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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