Haberler

Hatay'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Hatay'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, basın mensuplarının önemine değinerek günü kutladı.

Hatay'da görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, her zaman basın mensuplarının yanlarında olduklarını belirtti.

Basın mensupları sayesinde yerel yönetimler olarak eksikliklerini görebildiklerini ifade eden Kandemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Melih Erginses'in de katıldığı etkinlikte, belediyenin çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle