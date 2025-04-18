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Hatay'da Arazöz ile Otomobilin Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, freninin tutmadığı iddia edilen arazöz bir otomobille çarpıştı. Kazada Haci A. yaşamını yitirdi, Hüseyin K. ağır yaralandı.

HATAY'da arazözün otomobil ile istinat duvarına çarptığı kazada Haci A. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkisinde meydana geldi. Haci A.'nın kullandığı, freni tutmadığı iddia edilen 31 ATE 760 plakalı arazöz, karşı yönden gelen Yusuf K.'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobili ile üst geçidin istinat duvarına çarptı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Haci A. hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin K. yaralandı. Durumu ağır olan Hüseyin K. hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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