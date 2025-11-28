Hatay'da Aranan Hükümlü ve 4 Şüpheli Yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. Samandağ, İskenderun ve Erzin'de yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, İskenderun ve Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Y. ile çeşitli suçlardan aranan K.K, O.B, G.B. ve M.E. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel