Hatay'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C, B.K.T, Z.A, M.L.K, E.Ö, S.Ö, Z.T, Ö.T, İ.A, H.O.G, Ö.Ü, G.T. ve M.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA