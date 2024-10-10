Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Antakya Meslek Yüksekokulu'nun Yeni Binasının Temeli Atıldı

Hatay'da Antakya Meslek Yüksekokulu'nun Yeni Binasının Temeli Atıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının temelini attı. Eren, yeni binanın eskisinden daha büyük ve sağlam olacağını belirtti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Derince Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, depremlerden etkilenen binanın kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu söyledi.

Ağır hasar alan binada kardeşinin de görevli olduğunu ve depremde yaşamını yitirdiğini anlatan Eren, "Dolayısıyla bu binanın yeniden inşası, bende ayrı bir öneme sahip, farklı duygular içerisinde oluyorum." dedi.

Yapacakları yeni binanın eskisinden çok daha büyük ve sağlam olacağını dile getiren Eren, 11 bin 115 metrekare kapalı alanı olan okulda, 24 derslik, 3 amfi, 6 bilgisayar dersliği, 4 laboratuvar ile toplantı ve konferans salonlarının yer alacağını belirtti.

Eren, sadece derslik inşa etmediklerini, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı sosyal alanları da planladıklarını kaydederek, depremlerin ardından temeli atılan eğitim binalarıyla ilgili de bilgi verdi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun okuduğu duanın ardından, meslek yüksekokulunun temeli için sembolik olarak butona basıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Mustafa Kemal Üniversitesi Yerel Haberler Veysel Eren Antakya Güncel Eğitim Yaşam hatay

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ekim Bornova, Torbalı, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.