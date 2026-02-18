Çıktığı ağaçta ayakları dallara takılan kedi kurtarıldı

HATAY'da, çıktığı ağacın dallarına takılan ve kendini kurtaramayan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İskenderun ilçesinde, bir kedi çıktığı ağacın dallarına takılı kaldı. Ayakları ağacın dallarına takılan ve kendini kurtaramayan kedinin çırpınışını görev vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa süre ağacın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımı ile ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kedi doğal yaşama alanına döndü.

Haber : Ferhat DERVİŞOĞLU- kamera: (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı