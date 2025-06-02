Hatay'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ş, E.T, S.A, E.B, M.B. ve M.C.A. ile firari şüpheli R.Ö. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen R.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.