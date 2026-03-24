Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ve alkol ile uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan aranan 1 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, A.E. serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan D.N, S.D. ve Y.G. ile "alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan A.E. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen A.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
