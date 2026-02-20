Haberler

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 9.27 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.10'da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
