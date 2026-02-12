Hatay'da 2 milyon 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı

HATAY'da iki ayrı adresten 2 milyon 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T. ve A.K., tutuklandı.

3 Şubat'ta Defne ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. 10 Şubat'ta ise yine aynı mahallede bir adresten 300 bin TL değerinde altın hırsızlığı meydana geldi. Olayların ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin E.T. ve A.K. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.