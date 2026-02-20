Haberler

TIR'ın dorsesinde 12 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

TIR'ın dorsesinde 12 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 12 kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alınarak tutuklandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HATAY'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör, mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18 Şubat'ta Antakya-İskenderun yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan kontrolde, geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 kaçak göçmen tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump yargıya savaş açtı: Bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var