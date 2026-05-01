Hatay'da 1 Mayıs yürüyüşle kutlandı; bazı inşaat işçileri çalıştı

Hatay'da 1 Mayıs yürüyüşle kutlandı; bazı inşaat işçileri çalıştı
HATAY'da düzenlenen yürüyüşle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

HATAY'da düzenlenen yürüyüşle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kutlamalar sırasında çevredeki bazı inşaat işçileri, mesailerine çalışarak devam etti.

Antakya 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen kutlamalar, Maksim Caddesi'nde yürüyüş korteji ile başladı. Ellerinde flama, bayrak, afiş ve dövizlerle slogan atan işçiler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Defne ilçesindeki Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu'na yürüdü. Alana girişlerin tamamlanmasının ardından kutlamalar, tertip komitesi adına yapılan konuşmalarla devam etti. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken, kutlamalar olaysız şekilde sona erdi. Öte yandan bazı inşaat işçilerinin ise kutlamalar sırasında çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
