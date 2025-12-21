Kaskla girdiği apartman dairesinden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

HATAY'da bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ö.Y., polisin takibiyle yakalandı. Ö.Y.'nin çaldığı ziynet eşyalarını taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 8 Aralık'ta Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Ö.Y., bir apartman dairesine girerek 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ö.Y.'nin otomobille apartmana girdiği ve elinde taşımakta güçlük çektiği torbayla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüphelinin kaçtığı sahte plakalı otomobili takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.