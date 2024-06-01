Hatay Büyükşehir Belediyesi Refüj ve Kaldırımlarda Temizlik Çalışması Yaptı
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüj ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Park-Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıklarının ortaklaşa çalışması kapsamında temizlik çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında, trafiği tehdit edecek yabancı cisimler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan atıklar ekipler tarafından toplandı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüj ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Park- Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıklarının ortaklaşa çalışması kapsamında temizlik çalışması yapıldı.
Çalışma kapsamında, trafiği tehdit edecek yabancı cisimler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan atıklar ekipler tarafından toplandı.