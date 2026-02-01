Belen ilçesinde sis etkili oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, öğle saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Trafik ekipleri, sürücüler için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İlçede sabah başlayan sis öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Topboğazı mevkisindeki yollarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.???
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel