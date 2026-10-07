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Hatay Arsuz'da göçük altında kalan işçi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

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Hatay Arsuz'da göçük altında kalan işçi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Tülek Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılıp Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Tülek Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada alanda çalışan işçi A.A. göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi yaralı olarak Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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