Haberler

Hatay Arsuz'da demir parçası taşıyan kepçe operatörüne idari para cezası uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Arsuz'da trafikte demir parçaları taşıyan kepçenin operatörüne idari para cezası uygulandı. Vatandaşların görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı kepçeyi inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı ihbar kabul ederek operatörü belirledi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde trafikte yük taşıyarak ilerleyen kepçenin operatörü S.T.'ye idari para cezası uygulandı.

İlçedeki Övündük Mahallesi'nde trafikte demir parçaları taşıyarak ilerleyen kepçeyi gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımı ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Kepçe operatörünün S.T. olduğunu belirleyen ekipler, idari para cezası uyguladı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Süper Lig'in eski yıldızı yaşadığı dehşet dolu anları anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi! Bu sözlerin muhatabı Putin
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu