Hatay Arsuz'da demir parçası taşıyan kepçe operatörüne idari para cezası uygulandı

Hatay Arsuz'da demir parçası taşıyan kepçe operatörüne idari para cezası uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Arsuz'da trafikte demir parçaları taşıyan kepçenin operatörüne idari para cezası uygulandı. Vatandaşların görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı kepçeyi inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı ihbar kabul ederek operatörü belirledi.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde trafikte yük taşıyarak ilerleyen kepçenin operatörü S.T.'ye idari para cezası uygulandı.
İlçedeki Övündük Mahallesi'nde trafikte demir parçaları taşıyarak ilerleyen kepçeyi gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımı ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Kepçe operatörünün S.T. olduğunu belirleyen ekipler, idari para cezası uyguladı.
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı