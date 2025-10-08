Haberler

Hasyurt Ortaokulu'nda Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Finike'de Hasyurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte anasınıfı öğrencileri yüz boyama, oyun hamuru ve boyama aktiviteleri ile eğlenceli saatler geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Finike ilçesindeki Hasyurt Ortaokulu'nda "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında okulun anasınıfı öğrencileri yüz boyama, oyun hamuru ve boyama etkinlikleri yaparak eğlendi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Hasyurt Ortaokulu Müdürü Nurten Hoyrazlı ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökdemir, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
