Haberler

Hastanede Uyuya Kalanın Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

Hastanede Uyuya Kalanın Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir hastanede, uyuya kalan bir kişinin cebindeki telefonu çalan şüpheli M.K., güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilip tutuklandı.

BEYOĞLU'nda bir şüpheli, hastanede sıra beklerken uyuya kalan kişinin yanına yaklaşarak cebindeki telefonu alıp kaçtı. Hırsızlık anı hastanenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 27 Eylül günü saat 03.50 sıralarında Beyoğlu'nda bir hastanenin bekleme salonunda meydana geldi. Hastanede bir şüpheli, sıra beklerken uyuya kalan A.Ö.'nün cebinden telefonunu alıp kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden A.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki adresinde yakalanan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.K. cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Yaşanan cep telefonu hırsızlığı hastanenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli M.K.'nin sıra beklerken uyuya kalan A.Ö.'nün cebinden telefonunu alıp kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.