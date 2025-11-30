Hastanede Uyuya Kalanın Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

BEYOĞLU'nda bir şüpheli, hastanede sıra beklerken uyuya kalan kişinin yanına yaklaşarak cebindeki telefonu alıp kaçtı. Hırsızlık anı hastanenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 27 Eylül günü saat 03.50 sıralarında Beyoğlu'nda bir hastanenin bekleme salonunda meydana geldi. Hastanede bir şüpheli, sıra beklerken uyuya kalan A.Ö.'nün cebinden telefonunu alıp kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden A.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki adresinde yakalanan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.K. cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Yaşanan cep telefonu hırsızlığı hastanenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli M.K.'nin sıra beklerken uyuya kalan A.Ö.'nün cebinden telefonunu alıp kaçtığı anlar yer aldı.